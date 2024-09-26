Следователи начали проверку после пропажи вертолета Robinson 44 в Архангельской области

После пропажи вертолета Robinson 44 в Архангельской области свою проверку начали в Западном межрегиональном СКР на транспорте. Соответствующее сообщение было опубликовано вечером четверга, 26 сентября, в официальном телеграм-канале.

Ранее появилась информация о том, что из села Бычье Мезенского района в Приморский район вылетел вертолет Robinson 44. На борту был пассажир – как пишут СМИ, это мог быть местный депутат ( по данным MASH, это оказался депутат Сергей Сметанин). Полет не был зарегистрирован, поэтому больше дня о том, что он пропал с радаров, никто не знал.

Ни пассажир, ни пилот на связь не выходили. Архангельский следственный отдел МСУТ СКР проводит доследственную проверку по факту инцидента по статье 263 УК России