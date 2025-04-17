Общественник Иванов предложил удалить все упоминания вейпов из соцсетей

Сегодня в соцсетях можно наблюдать большой объем информации о вейпах, подобная бесконтрольная пропаганда электронных сигарет способна оказать негативное влияние на молодежь. По словам депутата Брянской облдумы Михаила Иванова, для решения этой проблемы требуется незамедлительное законодательное реагирование. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что молодежь на специализированных форумах активно обсуждает различные модели, вкусы и способы использования электронных сигарет, не осознавая всю опасность, которую они представляют для здоровья. Такое обсуждение является скрытой рекламой, формирующей у молодежи ложное представление о вейпах как о безопасной альтернативе традиционным сигаретам.

По мнению общественного деятеля, любая информация о вейпах, которая выложена в сеть, работает на их популяризацию. Таким образом, единственным способом остановить распространение вейпинга среди молодежи является полное исключение возможности для их пропаганды.

Он подчеркнул, что только комплексный подход даст возможность эффективно побороться с этой проблемой и сохранить здоровье подрастающего поколения.

Ранее сообщалось, что двое подростков в Кировской области попали в больницу из-за курения вейпов.