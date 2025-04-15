Двое подростков в Кировской области попали в больницу из-за курения вейпов
Mash: 16-летние вейперы из Кировской области чуть не умерли из-за курения
Фото: [Медиасток.рф]
Двое школьников в Кировской области попали в больницу с тяжелыми поражениями легких из-за систематического употребления вейпов. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.
Каждый из пострадавших детей по несколько лет курил вейпы. В результате девушка попала в больницу с диагнозом «двусторонняя полисегментарная бронхопневмония с обструкцией бронхов». Симптомами этого стали хрипы в легких и затрудненное дыхание. У юноши в легких появились буллы, которые разорвались и вызвали пневмоторакс.
«Его жизнь под угрозой, он в федеральной клинике под присмотром врачей», — указал микроблог.
Все это стало прямым следствием курения вейпов. Каждый из школьников мог умереть, их жизни спасло только своевременное вмешательство врачей.
Ранее эксперт Уланкина перечислила симптомы болезни EVALI , которая встречается у вейперов. У больных, по ее словам, появляется одышка, кашель, боль в груди, иногда рвота и тошнота. К этому списку симптомов добавляется озноб, температура и постоянная усталость.