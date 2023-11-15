Обстрел украинской армии оставил без электричества часть территории Горловки

Один из снарядов во время артиллерийского обстрела повредил подстанцию.

Об этом сообщил Иван Приходько, глава городской администрации.

«В результате обстрела Горловки с позиций украинских карателей повреждена одна из подстанций», - заявил он.

Его слова привели РИА Новости. Из-за инцидента был обесточен Никитовский район, а также микрорайон, который носит название «Квартал 245». Во время артобстрела на городской территории разорвались три снаряда. Судя по калибру, все они были выпущены из орудий, поставленных с Запада.