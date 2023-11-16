Обстрел ВСУ обесточил несколько сел в Курской области

От прилетов реактивных снарядов с украинской стороны пострадал Суджанский район. В нем без света остался ряд населенных пунктов.

О последствиях удара по российскому региону сообщил его губернатор Роман Старовойт. Снаряды взорвались в окрестностях села Мартыновка.

«В самом населенном пункте и соседних селах Черкасское, Поречное и Казачья Локня отсутствует электроснабжение», - написал глава области в своем микроблоге.

Пострадавших при этом инциденте нет. Для учета возможных повреждений домов и строений в данный момент проводится обход территорий. Восстанавливать нарушенную подачу электроэнергии станут только тогда, когда в районе снова станет безопасно.