Обвиняемый в покушении на Прилепина получил пожизненное заключение

Александр Пермяков, обвиняемый в покушении на писателя Захара Прилепина, получил пожизненное заключение от Второго западного окружного военного суда. Об этом сообщило РИА Новости.

«Признать Пермякова виновным… назначить ему наказание в виде пожизненного лишения свободы, первые пять лет отбывать в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима», — объявил судья.

Кроме того, Пермяков обязан уплатить штраф в размере 700 тыс. руб.

В минувший день гособвинение, представляя свои доводы, попросило суд назначить ему пожизненное заключение. По словам прокурора, подсудимый должен начать отбывание первых десяти лет в тюрьме. Также была озвучена просьба о назначении штрафа в размере 1,5 млн руб.

Ранее сообщалось, что за убийство писателя Прилепина украинские спецслужбы пообещали киллеру $20 тыс.