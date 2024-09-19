За убийство писателя Прилепина украинские спецслужбы пообещали киллеру $20 тыс.

Александр Пермяков, которого обвиняют в покушении на писателя Захара Прилепина, рассказал, что сотрудники СБУ пообещали ему $20 тыс. за ликвидацию цели. Об этом РИА Новости сообщило из зала суда.

Как поведал фигурант уголовного дела, названное вознаграждение ему планировали перевести после того, как он вернется домой на Украину.

Писателя Захара Прилепина пытались убить 6 мая 2023 года в Нижегородской области, подорвав его Audi Q7. Перед взрывом Прилепин сел за руль, а его водитель-охранник занял пассажирское место. В итоге писатель выжил, а телохранитель скончался.

Ранее сообщалось о том, что в Петербурге суд потребовал с киллера деньги, полученные в качестве гонорара.