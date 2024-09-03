Очаг произрастания дикорастущих наркокультур уничтожили полицейские в подмосковной Коломне

На территории Подмосковья проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Мак-2024», направленное на выявление и ликвидацию незаконных посевов дикорастущих наркокультур. Об этом заявили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Отмечается, что сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г. о. Коломна совместно с представителями Государственного антинаркотического комитета в ходе рейда обнаружили участок с дикорастущим каннабисом, площадью около одного гектара

Так, путем скашивания и сжигания полицейские ликвидировали очаг произрастания каннабиса. Общий вес уничтоженных растений составил более шестидесяти килограммов.