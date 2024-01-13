Очень крупный пожар бушует на складе Wildberries под Петербургом

В Шушарах, которые находятся в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, горит складское помещение, принадлежащее компании Wildberries. Об этом сообщило РИА Новости .

Изначально сообщалось, что площадь возгорания составляет одну тысячу квадратных метров, но пламя очень быстро отвоевало у складских помещений новые пространства. Оно довольно быстро охватило площадь в 50 тысяч квадратных метров. Пожару присвоен повышенный ранг сложности №2.

«На данный момент люди эвакуированы. На место прибыли сотрудники МЧС и приступили к тушению», - заявило по этому поводу руководство компании Wildberries.

К тушению пожара привлечено 112 работников министерство по чрезвычайным ситуациям, а также 25 единиц специальной техники. Каких-либо сведений о пострадавших не имеется.

Ранее крупный пожар произошел в Подмосковье, в деревне Обухово. В ней горел цех по производству полимерных изделий. Пламя вспыхнуло ночью и быстро охватило помещение на площади в 8 тысяч квадратных метров. Огнеборцы справились с ним чуть более чем за 3 часа.