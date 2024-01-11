Короткое замыкание могло стать причиной крупного пожара в цехе в Подмосковье

Причиной крупного пожара в цехе по производству полимерных изделий в подмосковной деревне Обухово могло стать короткое замыкание. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В надзорном ведомстве указали, что, по предварительным данным, аварийный режим работы электросети случился при проведении ремонтных работ. Точные причины пожара установит экспертиза.

Возгорание произошло накануне в 23:50. Огонь охватил чердачное помещение цеха и распространился на площади восемь тысяч «квадратов». Около трех часов ночи спасатели ликвидировали открытое горение. К тушению привлечены около 120 человек и почти сорок единиц техники.

Установление всех обстоятельств произошедшего взяла на контроль Ногинская городская прокуратура.