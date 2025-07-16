Один человек погиб в результате взрыва в жилом доме под Новосибирском

В Новосибирской области произошло трагическое происшествие — взрыв газа в двухэтажном жилом доме унес жизнь одного человека. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального Министерства здравоохранения.

По предварительным данным, еще один человек получил травмы средней степени тяжести и был госпитализирован.

Как сообщило РИА Новости, одной пострадавшей женщине сейчас оказывают всю необходимую помощь. В МЧС также сообщили, что под завалами могут находиться два человека.

Взрыв газа в населенном пункте Красный Яр произошел утром 16 июля. На кадрах, опубликованных в СМИ, видно, как здание превратилось практически в руины — обломки стен разбросаны на улице, выбиты окна.

На месте происшествия работают экстренные службы, которым предстоит установить точные причины взрыва. Спасатели обследуют разрушенное здание на предмет возможного нахождения других пострадавших.

Ранее сообщалось, что под Ульяновском ветеран специальной военной операции (СВО) и отец троих детей умер после укуса осы.