Пожар на территории мясокомбината в Пушкино полностью потушен
Фото: [пресс-служба прокуратуры МО]
Пожар на территории мясоперерабатывающего предприятия в подмосковном Пушкино полностью ликвидирован, сообщила пресс-служба МЧС России.
Возгорание в нежилом здании на улице Соколовской случилось накануне вечером. Огонь распространился на площади 1,2 тысячи квадратных метров. На ликвидацию открытого горения спасателям понадобилось около двух часов.
К тушению привлекали пятьдесят восемь человек и свыше двадцати единиц техники. По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.
Установление всех обстоятельств произошедшего контролирует Пушкинская городская прокуратура.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье загорелся цех по производству полимерной продукции.