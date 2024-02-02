Пожар на территории мясокомбината в Пушкино полностью потушен

Пожар на территории мясоперерабатывающего предприятия в подмосковном Пушкино полностью ликвидирован, сообщила пресс-служба МЧС России.

Возгорание в нежилом здании на улице Соколовской случилось накануне вечером. Огонь распространился на площади 1,2 тысячи квадратных метров. На ликвидацию открытого горения спасателям понадобилось около двух часов.

К тушению привлекали пятьдесят восемь человек и свыше двадцати единиц техники. По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.

Установление всех обстоятельств произошедшего контролирует Пушкинская городская прокуратура.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье загорелся цех по производству полимерной продукции.