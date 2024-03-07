Один человек пострадал при пожаре в квартире в Воскресенске
Фото: [пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области]
В подмосковном Воскресенске загорелась квартира. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.
Сведения о возгорании в жилом доме по улице Беркино поступили спасателям этой ночью. Спустя почти три часа последствия пожара были полностью ликвидированы.
Как уточнили в главке, к тушению привлекали одиннадцать человек и три единицы техники. В результате возгорания пострадал один человек.
Ранее сообщалось, что при пожаре в частном доме в Раменском погибла девятилетняя девочка.