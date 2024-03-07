Один человек пострадал при пожаре в квартире в Воскресенске

В подмосковном Воскресенске загорелась квартира. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Сведения о возгорании в жилом доме по улице Беркино поступили спасателям этой ночью. Спустя почти три часа последствия пожара были полностью ликвидированы.

Как уточнили в главке, к тушению привлекали одиннадцать человек и три единицы техники. В результате возгорания пострадал один человек.

Ранее сообщалось, что при пожаре в частном доме в Раменском погибла девятилетняя девочка.