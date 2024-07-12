Один человек пострадал при пожаре в жилом доме в Химках

В жилом доме на Юбилейном проспекте в Химках произошел пожар, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Возгорание случилось накануне вечером. К тушению привлекали свыше десяти спасателей и три единицы техники. На ликвидацию пожара специалистам понадобилось около часа.

В областном главке МЧС уточнили, что в ходе происшествия пострадал один человек.

Ранее в Химках загорелся производственно-складской комплекс, площадь пожара составила три тысячи квадратных метров.