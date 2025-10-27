Российская ПВО уничтожила за ночь 193 украинских беспилотника

На протяжении ночи на понедельник, 27 октября, российская противовоздушная оборона нейтрализовала над регионами РФ 193 дрона неприятеля. Об этом сообщило в своем телеграм-канале Министерство обороны.

По словам военных, украинская армия попыталась массово наносить удары по объектам на территории России, но противовоздушная оборона была начеку и отражала удары неприятеля.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 193 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — указали они в микроблоге.

Над Брянской областью было уничтожено 47 беспилотников. Над Калужской областью сбили 40 БПЛА. 40 дронов перехватили в Московской области, при этом 34 из них пытались прорваться к Москве. Еще 32 удалось нейтрализовать в Тульской области. 10 летательных аппаратов уничтожили над территорией Курской области. Семь беспилотников сбили над Орловской областью, и по четыре — над Воронежской и Ростовской областями. Над Оренбургской и Тамбовской областями сумели перехватить по два БПЛА. По одному дрону посбивали над Белгородской, Липецкой и Самарской областями.

За сутки до этого Минобороны сообщало о 82 сбитых беспилотниках. Их перехватили над российской территорией в ночь на 26 октября. Больше всего БПЛА, 30 единиц, нейтрализовали над Брянской областью.