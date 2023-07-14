Одиннадцатилетняя девочка потерялась в горах под Краснодаром

Ребенок отдыхал вместе с родителями на туристической базе в горах Адыгеи, и вчера вечером не вернулся с прогулки к озеру.

ЧП произошло в окрестностях турбазы Верхний Чуб. Группа отдыхающих направилась к озеру Псенодах, после чего входившая в состав группы девочка так и не вышла назад к жилью. Точные обстоятельства исчезновения юной туристки сейчас устанавливаются. Пока известно, что в последний раз девочку видели всего в 2-х километрах от водоема, она направлялась по направлению к турбазе.

Об этом рассказали РИА Новости со ссылкой на сообщение спасательного отряда, принадлежащего министерству по чрезвычайным ситуациям. Уже ночью были начаты поиски пропавшей, а с раннего утра к ним подключился вертолет. Розыск ведется в районе Майкопского перевала, а также поблизости от озера Псенодах.