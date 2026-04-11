«Огненный ад на балконах». Один человек погиб, двое ранены при пожаре в Мытищах
В подмосковных Мытищах произошел пожар в жилом здании. В результате инцидента один человек погиб, еще двое получили травмы различной степени тяжести. Об этом ТАСС проинформировали в пресс-службе МЧС России.
«Пострадали два человека, к сожалению, один погиб», — уточнили в ведомстве.
По данным министерства, возгорание удалось локализовать. Огонь охватил площадь в 70 квадратных метров.
«Пламя повредило несколько балконов частично. В настоящий момент спасательные работы и тушение пожара не прекращаются», — добавили в МЧС.
Ликвидацией последствий ЧП занимаются свыше 80 специалистов, задействовано 29 единиц спецтехники.
