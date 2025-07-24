Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Грозного, сообщила Росавиация
Аэропорт Грозного ограничил прием и выпуск воздушных судов
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В аэропорту Грозного в ночь на четверг, 24 июля, временно ограничили прием и отправку самолетов, об этом сообщил в своем Телеграм-канале Артем Кореняко, представитель Росавиации.
По словам Кореняко, ограничения вводятся для того, чтобы гарантировать безопасность полетов.
«Аэропорт Грозный (Северный)». Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он.
Ранее сообщалось, что по Крымскому мосту на фоне атаки по Севастополю экстренно перекрыли движение.