По Крымскому мосту экстренно перекрыто движение в обе стороны
По Крымскому мосту на фоне атаки по Севастополю экстренно перекрыли движение
Фото: [соцсети]
В настоящий момент движение транспортных средств по Крымскому мосту приостановлено, информирует оперативный Telegram-канал информационного центра о ситуации на автомобильном переходе.
Причины введения ограничений не сообщаются. Движение было перекрыто в 22:53 по московскому времени.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в сообщении.
Возможно, указанные меры введены на Крымском мосту из-за недавней атаки ВСУ на Севастополь. Ранее губернатор Развожаев сообщал, что осколки БПЛА упали на территорию школы и на пляже в Каче.