По Крымскому мосту экстренно перекрыто движение в обе стороны

В настоящий момент движение транспортных средств по Крымскому мосту приостановлено, информирует оперативный Telegram-канал информационного центра о ситуации на автомобильном переходе.

Причины введения ограничений не сообщаются. Движение было перекрыто в 22:53 по московскому времени.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в сообщении.

Возможно, указанные меры введены на Крымском мосту из-за недавней атаки ВСУ на Севастополь. Ранее губернатор Развожаев сообщал, что осколки БПЛА упали на территорию школы и на пляже в Каче.