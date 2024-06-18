Охранники, избившие журналистов в Химках, предстанут перед судом

В Подмосковье передали в суд уголовное дело о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов. Об этом сообщили в Прокуратуре Московской области.

Инцидент произошел в Химках в январе текущего года. Корреспонденты «Известий», выполняя редакционное задание, отправились в деревню Юрлово, где одна из блогеров проводила семинар.

Прибыв на место, журналисты прошли в дом, представились и начали снимать происходящее на видео. В этот момент к ним подошли двое обвиняемых, которые обеспечивали безопасность на мероприятии. Злоумышленники применили к корреспондентам физическую силу и повредили их имущество.