Охранники, избившие журналистов в Химках, предстанут перед судом
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В Подмосковье передали в суд уголовное дело о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов. Об этом сообщили в Прокуратуре Московской области.
Инцидент произошел в Химках в январе текущего года. Корреспонденты «Известий», выполняя редакционное задание, отправились в деревню Юрлово, где одна из блогеров проводила семинар.
Прибыв на место, журналисты прошли в дом, представились и начали снимать происходящее на видео. В этот момент к ним подошли двое обвиняемых, которые обеспечивали безопасность на мероприятии. Злоумышленники применили к корреспондентам физическую силу и повредили их имущество.
«Когда они вошли в помещение, к ним подбежали обвиняемые, которые являлись охранниками мероприятия, и отобрали у них мобильный телефон и видеокамеру, после чего избили их, высказав требование покинуть территорию», - говорится в сообщении ГСУ СК России по Подмосковью.