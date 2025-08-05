Около 10 взрывов прозвучало над городами Ростовской области, в Миллерово пропал свет

В населенных пунктах Миллерово, Белая Калитва и станице Тацинская Ростовской области было зафиксировано не менее десяти взрывов. Жители сообщают о работе системы противовоздушной обороны по украинским беспилотным летательным аппаратам. По информации SHOT, в результате атак наблюдаются значительные проблемы с подачей электроэнергии.

По словам очевидцев, было зафиксировано около десяти взрывов, сопровождавшихся вспышками в небе, которые были вызваны работой систем противовоздушной обороны по беспилотным летательным аппаратам Украины. В результате в некоторых районах Миллерово произошло отключение электроэнергии. На данный момент нет официальных данных о пострадавших и повреждениях.

«Донэнерго» сообщило о том, что в сети смежной сетевой организации возникла технологическая проблема, которая привела к частичному отключению потребителей от электроснабжения.

К настоящему времени более точной информации от официальных источников о том, связаны ли эти события, пока нет.