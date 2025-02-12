Около 300 рыбаков дрейфуют на льдине в Охотском море. На место происшествия выехали шесть спасателей и четыре единицы техники МЧС России. Также на место ЧП готовится вылететь вертолет Ми-8.

Тревожный сигнал поступил в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС утром 12 февраля. Сообщалось, что в Корсаковском районе от села Мальки до устья реки Долинка образовалась трещина шириной до 10 м. В результате 300 рыбаков оказались на ледовом поле в 2,5 км от берега, сообщает пресс-служба ведомства.

На помощь рыбакам из Южно-Сахалинска выехали на машине и с моторной лодкой четверо спасателей поисково-спасательного отряда имени В.А. Полякова ГУ МЧС, сотрудники госинспекции по маломерным судам с лодкой и спасатели спасательного подразделения Корсаковского района.

В спасательной операции также планируется задействовать судно на воздушной подушке «Хивус».

Ранее сообщалось о том, что Путин потребовал сделать все, чтобы прекратить утечку нефтепродуктов в Черном море.