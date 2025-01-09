Путин потребовал сделать все, чтобы прекратить утечку нефтепродуктов в Черном море

Президент Путин во время правительственного совещания потребовал приложить максимум усилий, чтобы прекратить утечку мазута из танкеров, которые потерпели аварию в черноморском бассейне. Об этом сообщило РИА Новости.

Российский лидер обсудил с главой МЧС Куренковым ход ликвидации последствий разлива нефтепродуктов.

«Нужно все сделать для того, чтобы решить вопрос о прекращении утечек нефтепродуктов из подтопленных танков. Далее необходимо уже сейчас подумать и разработать планы подъема этих подтопленных танкеров», — указал он.

Владимир Путин добавил, что для подъема судов предстоит выделить заметные средства, подготовить технику и привлечь специалистов соответствующего профиля.

Ранее сообщалось, что только в Крыму на побережье было собрано порядка 230 тонн грунта, впитавшего в себя выброшенный на берег мазут. При этом на территории полуострова продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации регионального масштаба.