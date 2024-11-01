Около 32 тысяч литров контрафактной газировки изъяли в Химках

Крупную партию контрафактных газированных напитков обнаружили правоохранители в Подмосковье. Об этом сообщили в канале SHOT ПРОВЕРКА .

Подпольное производство газировки было выявлено в Химках. Из цеха было изъято 16 тысяч бутылок с контрафактной продукцией. Общий объем поддельной газировки составил порядка 32 тысяч литров.

Помимо этого, в помещениях нашли оборудование для розлива и фасовки напитков, пустые емкости.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.