Около 32 тысяч литров контрафактной газировки изъяли в Химках
Фото: [Медиасток.рф]
Крупную партию контрафактных газированных напитков обнаружили правоохранители в Подмосковье. Об этом сообщили в канале SHOT ПРОВЕРКА.
Подпольное производство газировки было выявлено в Химках. Из цеха было изъято 16 тысяч бутылок с контрафактной продукцией. Общий объем поддельной газировки составил порядка 32 тысяч литров.
Помимо этого, в помещениях нашли оборудование для розлива и фасовки напитков, пустые емкости.
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.