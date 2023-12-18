Около ста нарушений миграционного законодательства было пресечено полицейскими Рязанской области

В рамках проверочных мероприятий, проведенных участковыми уполномоченными на улицах Рязанской области, в местах компактного проживания иностранцев, сотрудникам правопорядка удалось зафиксировать почти сотню правонарушений, совершенных иностранными гражданами. Об этом сообщает 7info .

Отмечается, что было обнаружено два факта фиктивной постановки на учет граждан стран Средней Азии, а также незаконное пребывание на территории нашей страны четверых человек.

Добавляется, что в отношении лиц, проживающих в данном регионе, совершивших фиктивные постановку на учет и регистрацию, возбуждены уголовные дела.