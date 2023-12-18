Около ста нарушений миграционного законодательства было пресечено полицейскими Рязанской области
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В рамках проверочных мероприятий, проведенных участковыми уполномоченными на улицах Рязанской области, в местах компактного проживания иностранцев, сотрудникам правопорядка удалось зафиксировать почти сотню правонарушений, совершенных иностранными гражданами. Об этом сообщает 7info.
Отмечается, что было обнаружено два факта фиктивной постановки на учет граждан стран Средней Азии, а также незаконное пребывание на территории нашей страны четверых человек.
Добавляется, что в отношении лиц, проживающих в данном регионе, совершивших фиктивные постановку на учет и регистрацию, возбуждены уголовные дела.