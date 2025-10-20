Октябрьские обновления Windows 11 заблокировали локальные подключения и программы

После установки октябрьских обновлений Windows 11 пользователи столкнулись с нарушением работы локальной сети и невозможностью подключиться к localhost, что вызвало сбои в популярных приложениях, включая Visual Studio и Duo. Об этом сообщает UfaTime.

Обновления KB5066835 и KB5065789 для Windows 11 вызвали проблемы с подключениями к IP-адресу 127.0.0.1, который используется для локального тестирования и отладки. Пользователи при попытке открыть локальные сайты или подключиться к приложениям получают ошибки «ERR_CONNECTION_RESET» и «ERR_HTTP2_PROTOCOL_ERROR».

Сбой затронул ряд инструментов, критичных для разработчиков и ИТ-специалистов. В частности, нарушилась работа Visual Studio при отладке, аутентификация через SSMS Entra ID и функции безопасности приложения Duo. В службе поддержки Duo подтвердили наличие проблемы и предупредили о возможных трудностях с проверкой устройств.

Временным решением остается удаление проблемных обновлений с последующей перезагрузкой компьютера. Microsoft пока не выпустила официального исправления и не прокомментировала ситуацию. Пользователям рекомендуется временно воздержаться от установки данных патчей, если требуется стабильная работа локальной сети и приложений.

