Омбудсмен Москалькова встретила возвращенных из украинского плена военнослужащих РФ
Москалькова пробела беседу с возвращенными из украинского плена военными РФ
Фото: [Медиасток.рф]
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова встретила военнослужащих РФ, которые были возвращены сегодня по обмену с подконтрольной киевскому режиму территории. Об этом она сообщила в своем аккаунте в одной из соцсетей.
Она подчеркнула, что у освобожденных наблюдались сила духа, мужество, стойкость и улыбки в предвкушении встречи с родными.
Омбудсмен выразила благодарность российскому оборонному ведомству и отечественным спецслужбам за проделанную работу.
Напомним, что сегодня, 30 декабря, по итогам переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 150 военнослужащих РФ. Кроме того, в ходе обмена Незалежной также переданы 150 пленных украинской армии.
Подчеркивается, что в настоящий момент военные РФ находятся на территории Белоруссии. После этого их доставят в Россию с целью прохождения курса лечения и реабилитации в медучреждения Минобороны РФ. В рамках обмена была оказана посредническая помощь ОАЭ.
Ранее сообщалось, что Путин поручил ввести ежемесячные соцвыплаты детям пленных и пропавших без вести военных.