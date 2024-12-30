Омбудсмен Москалькова встретила возвращенных из украинского плена военнослужащих РФ

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова встретила военнослужащих РФ, которые были возвращены сегодня по обмену с подконтрольной киевскому режиму территории. Об этом она сообщила в своем аккаунте в одной из соцсетей.

Она подчеркнула, что у освобожденных наблюдались сила духа, мужество, стойкость и улыбки в предвкушении встречи с родными.

Омбудсмен выразила благодарность российскому оборонному ведомству и отечественным спецслужбам за проделанную работу.

Напомним, что сегодня, 30 декабря, по итогам переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 150 военнослужащих РФ. Кроме того, в ходе обмена Незалежной также переданы 150 пленных украинской армии.

Подчеркивается, что в настоящий момент военные РФ находятся на территории Белоруссии. После этого их доставят в Россию с целью прохождения курса лечения и реабилитации в медучреждения Минобороны РФ. В рамках обмена была оказана посредническая помощь ОАЭ.

Ранее сообщалось, что Путин поручил ввести ежемесячные соцвыплаты детям пленных и пропавших без вести военных.