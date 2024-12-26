Путин ввел ежемесячные соцвыплаты детям пленных и пропавших без вести военных

Дети российских солдат, оказавшихся в плену или пропавших без вести в ходе специальной военной операции, контртеррористических действий или службы в Сирии, будут получать ежемесячные социальные выплаты. Эту инициативу утвердил президент Российской Федерации Владимир Путин своим указом.

Согласно документу, размер финансовой помощи будет равен прожиточному минимуму для детей, установленному в соответствующем регионе России. Данная выплата не повлияет на другие социальные пособия.

Начало выплаты будет определяться с даты, указанной в приказе командира подразделения о пленении или исчезновении, но не ранее 1 декабря 2024 года.

Финансирование будет осуществляться правительством Российской Федерации, а исполнение порядка назначения и выплаты средств возложено на местные органы власти.

Ранее сообщалось, что Госдума на пленарном заседании одобрила закон, который обеспечивает сохранение рабочих мест для участников специальной военной операции на весь срок их контрактной службы.