ОМОН и «Русская община» остановили вечеринку в ночном клубе

В Мурманске мобильный отряд особого назначения (ОМОН) совместно с организацией «Русская община», согласно информации телеграм-канала «Осторожно новости», сорвали развлекательное мероприятие в ночном клубе. Как сообщили организаторы Kraevsky Party, именно они были устроителями злополучной вечеринки.

По утверждению организаторов, 13 сентября на их мероприятие явились сотрудники силовых структур в сопровождении представителей «Русской общины». Они угрожали задержаниями, перекрыли эвакуационные пути и принудительно остановили музыкальное сопровождение в клубе.

Устроители вечеринки подозревают, что причиной визита силовиков стал донос от конкурентов, организующих соседнее мероприятие. Однако, последние отрицают свою причастность к инциденту. Позднее, организатор Kraevsky Party удалил сообщения о произошедшем из своего канала и отказался от комментариев, как отмечает издание.

Ранее генерал Алаудинов намекнул на чистку в «Русской общине» после СВО.