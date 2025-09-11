Глава «Ахмата» раскрыл проблемы в рядах «Русской общины»

В рядах «Русской общины», несомненно, присутствуют уважаемые личности, однако, как заявил в своем видеообращении в телеграм-канале генерал-лейтенант Апти Алаудинов, возглавляющий спецназ «Ахмат», в движении также немало деструктивных элементов.

По мнению командира подразделения, значитальная часть участников «Русской общины» преданно служит интересам страны, в то время как некоторые прикрывают свои личные цели участием в движении.

«Есть люди, которые под прикрытием этой общины занимаются нарушением всех законов, которые есть», — подчеркнул Апти Алаудинов.

В своем обращении Алаудинов не конкретизировал, о каких именно лицах и правонарушениях идет речь. Завершая видео, он выразил надежду, что после завершения специальной военной операции президент России Владимир Путин урегулирует проблему провокаторов в российском обществе.

