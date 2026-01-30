«Они не забыты». Повторные поиски семьи Усольцевых начнутся на этой неделе

По официальной информации краевого учреждения «Спасатель», в последние дни января специалисты вновь обследуют окрестности деревни Кутурчин в Партизанском районе — именно там семья была замечена в последний раз.

Правоохранительные органы, ведущие дело об исчезновении, инициировали повторное прочесывание местности. Работы запланированы на 30 и 31 января. Конкретные детали, подтолкнувшие следователей и спасателей к возобновлению масштабных поисков спустя время, в официальном сообщении не раскрываются.

Ранее сообщалось о том, что версия об убийстве Усольцевых главой семьи находит подтверждение.