Основатель «МойОфис» объяснил массовые сокращения в компании ошибками руководства

В российском IT-секторе разразился внутренний скандал. Компанию «Новые облачные технологии», создавшую офисный пакет «МойОфис», который многие в шутку называли «убийцей Microsoft Office», лихорадит. В середине мая сотрудники получили уведомления о сокращениях, а некоторые департаменты, по слухам, режут чуть ли не целиком. Но самое интересное — причина происходящего. И ее озвучил в беседе с Hi-Tech Mail человек, который знает о компании почти все: основатель и бывший гендиректор «МойОфис» Дмитрий Комиссаров.

Комиссаров, который покинул кресло главы компании в 2022 году (но до сих пор владеет 5% акций), не стал подбирать дипломатичные выражения. По его версии, все дело в неудачных кадровых решениях последних четырех лет. Рассказ такой: мажоритарный акционер в лице «Лаборатории Касперского» пригласил две команды топ-менеджеров, которые рулили компанией по очереди — каждая около двух лет. Проблема в том, что совет директоров за это время не менялся, а новые управленцы, по мнению основателя, оказались совершенно не готовы к масштабу задач. Например, в первой команде коммерческий директор до этого руководил всего тремя людьми, технический — тридцатью. А в «МойОфис» тогда работало 600 сотрудников. Как, спрашивается, с таким опытом управлять сотнями специалистов и многомиллиардной выручкой?

Результаты, увы, говорят сами за себя. Рынок за эти годы вырос более чем в два раза, а выручка «МойОфис» рухнула втрое — с 3,3 млрд рублей до жалкого миллиарда. Более того, команда наняла еще 500 человек, но это не помогло удержать продажи. Наоборот, уже на следующий год компания стала убыточной. И теперь, чтобы хоть как-то спасти ситуацию, руководство вынуждено проводить массовые сокращения. То есть получается классическая история: сначала неправильный найм топов, потом бесконтрольный набор персонала, затем падение выручки, убытки и финал в виде прощания с людьми.

По его словам, выбор неправильного топ-менеджмента в связке с неспособностью совета директоров не дал вовремя заметить проблему. «МойОфис» когда-то считался гордостью российского софта и прямым конкурентом западных монстров. Сейчас же компания, сокращающая сотрудников целыми департаментами, — это скорее грустный кейс о том, как даже перспективный продукт можно угробить неумелым администрированием. Пока же бывший глава констатирует факт, а сотни IT-специалистов начинают искать новую работу.

