Шины на грани взрыва: эксперты назвали смертельную температуру для резины в жару

Когда столбик термометра переваливает за +30, асфальт плавится, а резина на автомобиле работает в адских условиях. Эксперты предупредили: пиковая температура для летних шин — +55 градусов. Но на деле, когда машина едет, нагрев протектора и каркаса переваливает за эти значения. Результат — взрыв колеса на ходу. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Специалисты компании объяснили механику опасности. Сама по себе +55 — уже критично для конструкции. Но при движении к этому добавляется раскаленный асфальт, плюс предельная загрузка авто, плюс интенсивное движение с торможениями. В итоге рабочая температура резины превышает температуру воздуха на десятки градусов. Протектор изнашивается как наждачкой, а на шинах с «вылеченными» проколами или другими дефектами могут начаться внутренние разрушения.

Вот что важно: давление в колесах на жаре естественно растет. И снижать его категорически нельзя! Если вы спустите колесо «чуть-чуть», в движении оно будет сильнее нагреваться, резина станет пластичной — и может банально взорваться на скорости. Проверять давление нужно манометром, только на холодных шинах (перед поездкой).

И главное правило для тех, кто ездит далеко и быстро: каждые 3-4 часа пути — остановка минимум на 30 минут. Чем выше скорость, тем чаще. Дайте колесам остыть. Иначе ваш отпуск может закончиться в кювете с разорванной покрышкой и паникой.

