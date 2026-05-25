Смертельный демонтаж: в Казани при сносе фитнес-клуба рухнувшая стена придавила прохожую

Демонтаж здания в столице Татарстана едва не убил случайную прохожую. Рабочие сносили фитнес-клуб на улице Хади Такташа, как вдруг одна из стен начала рушиться не по плану. Кусок бетонной плиты рухнул прямо на женщину. Скорая увезла ее в больницу. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Трагедия разыгралась днем, когда рабочие уже вовсю крушили конструкции. В какой-то момент строители потеряли контроль над обломками — стена сложилась как карточный домик. Один из фрагментов, размером, видимо, с хороший бампер, полетел в сторону и накрыл прохожую.

Очевидцы вызвали скорую. Женщина в состоянии средней степени тяжести доставлена в больницу. По счастливой случайности — не в реанимацию.

Ранее в Португалии лодка с детьми и беременной перевернулась.