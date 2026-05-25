Часики тикают: эксперт рассказал о реальных намерениях США по Украине

Госсекретарь США Марко Рубио сделал заявление, которое многие поспешили назвать сенсационным: Штаты выходят из переговорного процесса по Украине. Или не совсем выходят? Вокруг этой новости мгновенно вырос слой домыслов и панических заголовков. Свою версию того, что на самом деле имел в виду Рубио и почему Дональд Трамп меняет риторику, Общественной Службе Новостей представил директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

Первое, на чем настаивает эксперт: Рубио не говорил о тотальном и окончательном выходе. Суть иная. Те инициативы, которые администрация Трампа предлагала обеим сторонам конфликта, не сработали так, как рассчитывали в Вашингтоне. Ни Москва, ни Киев не пошли на предложения США. В этом контексте Рубио дал понять: Америка остается готовой продолжать диалог, но прежде всего к этому диалогу должны быть готовы Россия и Украина. Сразу после заявления поступили комментарии от МИДа России: наша реакция на американские предложения будет представлена в ближайшее время. А это значит, что обе стороны все же заинтересованы в присутствии США за столом переговоров — и видят в этом определенные преимущества.

По его словам, тем не менее сигнал Рубио нельзя игнорировать. В США семимильными шагами приближаются выборы в Конгресс, и Трампу жизненно необходимы позитивные новости, хотя бы символические победы. А конфликт на Украине, увы, такими победами пока не радует. Сверхзавышенные ожидания, разогретые самим Трампом, не оправдались. Никакой позитивной тенденции американцы не сформировали, а иногда и вовсе уводили дискуссию от сути. В результате сейчас переговорный процесс по политическим вопросам фактически заморожен. Идут только разговоры по обмену удерживаемыми лицами и другим гуманитарным темам. И в этом смысле заявление Рубио — это жесткий сигнал одновременно для Москвы и Киева: если не будет подвижек, США действительно могут выйти тотально.

Политолог резюмировал, что паниковать рано, но и расслабляться не стоит. Штаты пока остаются за столом, но их терпение не безгранично. Трампу нужен результат, и желательно быстро. Если стороны не проявят встречной воли к компромиссам, Вашингтон вполне может посчитать свое присутствие бессмысленным. А это кардинально изменит расклад сил и оставит Украину и Россию лицом к лицу без главного западного арбитра. Пока же — тишина в эфире и взаимное «мы подумаем». Но часики, похоже, тикают.

