Роскошные часы за 100 тыс: в Уфе рецидивист отобрал у студента дорогой аксессуар на центральной улице

Ночная прогулка по центральной улице Уфы обернулась для студента потерей люксового аксессуара за 100 тысяч рублей. 22-летний прохожий сначала втерся в доверие, а потом проявил агрессию и просто отобрал украшение. Задержали грабителя быстро, но часы он уже успел подарить 17-летнему товарищу. Об этом сообщает Lenta.ru.

Инцидент произошел ночью. Злоумышленник подошел к юноше, разговорился, а затем набросился и снял с него брендовый хронометр. Студент не растерялся и обратился в полицию. Оперативники оперативно вычислили и задержали налетчика — им оказался 22-летний местный житель, уже имевший судимость за кражи и грабежи.

На допросе мужчина заявил, что успел распорядиться добычей — подарил дорогие часы своему 17-летнему приятелю. Теперь стражи порядка выясняют, знал ли подросток о криминальном происхождении подарка. В любом случае, юноше придется вернуть украшение законному владельцу. В отношении рецидивиста вновь возбудили уголовное дело по факту грабежа. Студенту вернули часы.

