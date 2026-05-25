Кровавое сафари: туристов убили, связали и бросили в реку с крокодилами в парке Крюгера

Роскошное сафари в Африке превратилось в кровавый триллер. Пожилых туристов из ЮАР, 73-летнюю Дину и 71-летнего Эрнста Маре, лишили жизни, связали им руки за спиной и сбросили в реку Лимпопо, кишащую многометровыми крокодилами. Тела нашла группа путешественников, наблюдавших за слонами. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Кошмар разыгрался в Национальном парке Крюгера — одном из самых посещаемых сафари-парков в мире. Утром 22 мая туристы, любовавшиеся стадом слонов, заметили в воде бездыханные тела. Руки пенсионеров были стянуты веревкой за спинами, а на телах виднелись следы ножевых ранений. Сбросили их прямо в реку, где обитают десятки агрессивных крокодилов. Чудом хищники еще не добрались до жертв.

О пропаже пары сообщили днем ранее — они не вернулись в отель после сафари. Но персонал гостиницы списал исчезновение на поломку машины из-за наводнений. Полиция теперь отрабатывает версию о банде браконьеров. Предположительно, преступники побоялись, что туристы раскроют их нелегальный промысел. И решили замести следы самым зверским способом.

