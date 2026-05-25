Хайп руками пощупать: в Москве прошла ярмарка блогеров

Площадь «Москва» в кластере «Остров Мечты» на несколько часов превратилась в эпицентр вселенной хайпа — с автограф-сессиями, мерчем, косметикой и живыми выступлениями. «Русская Медиагруппа» 23 мая провела первый иммерсивный фестиваль, где стиралась грань между блогерами и их поклонниками. Милана Star, Анна Хилькевич, Аля Еникеева и десятки других звезд соцсетей устроили праздник с привкусом «отборного хайпа».

Главная сцена: откровения и танцы

Центральным событием стал масштабный паблик-ток, где Анна Хилькевич, Аля Еникеева и Милана Star под провокационные вопросы ведущих (Игоря Ражабова, Марьяны Локель и Кати Адушкиной) честно рассказали о своем пути в блогинге, источниках вдохновения и предпринимательских успехах. За настрой и драйв отвечали SteshOk, Adrenalin House, Саша Клубника, Мирослава и Злата Быковы — их хиты, знакомые каждому завсегдатаю интернета, мгновенно превратили площадь перед сценой в танцпол.

Ярмарка: мерч, косметика и лимонад

За пределами главной сцены развернулась настоящая ярмарка с тематическими корнерами блогеров:

Milana Star — тестирование косметики MLN Beauty

Анна Хилькевич — новинки бренда Moloje

Адель Вейгель — личные консультации по линейке Veigel

Аля Еникеева — лимитированная коллекция спортивной одежды ENI

Ханна и Black Star — совместная модная коллаборация

Mia Boyka — авторский лимонад для гостей

Точками притяжения также стали корнеры Марьяны Локель, Виктории Портфолио, Мирославы и Златы Быковых с эксклюзивным мерчем.

Розыгрыш и атмосфера

Гвоздем программы стал розыгрыш билетов на Премию «Звезды Хайпа», которая пройдет 6 ноября в концертном зале «Москва». Счастливчики поднимались на сцену под овации толпы.

«Вселенная хайпа действительно расширяется, и ее новые горизонты мы открываем вместе с нашими слушателями и зрителями. Сегодня мы сделали кумиров ближе к их поклонникам и подарили нашим гостям мегатонны отличного настроения – это очень радостно видеть. “Ярмарка Хайпа” доказала, что формат, где каждый гость становится соавтором события, – это будущее индустрии. И “Русская Медиагруппа”, как и всегда, на острие тренда», – поделилась эмоциями музыкальный продюсер «Русской Медиагруппы», создатель проекта «Звезды Хайпа» Светлана Столповских.

Гости покидали «Остров Мечты» с ворохом впечатлений, уникальным контентом и чувством сопричастности к вселенной любимых блогеров. Первая «Ярмарка Хайпа» не просто задала новую планку для ивентов, но и доказала: хайп можно не только наблюдать, но и трогать руками.