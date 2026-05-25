«Я все уже сказала»: Успенская заявила, что больше не будет комментировать конфликт с Чеботиной

Королева русского шансона, которая обычно не скупится на эмоции, внезапно объявила о полном закрытии темы. В беседе с Общественной Службой Новостей Успенская заявила, что больше не будет давать никаких комментариев о своей коллеге — ни сегодня, ни когда-либо в будущем.

Успенская пояснила предельно кратко и жестко: свое мнение она уже высказала, и повторяться не намерена. Ее вердикт прозвучал как приговор: человек неблагодарный, умеет обижать, не задумываясь о том, что кому-то делает больно. Никаких намеков на смягчение позиции, никаких «но» и «если». По словам певицы, больше говорить на эту тему она не хочет никогда. При этом она не уточнила главного — готова ли она забыть обиды и закопать топор войны. Судя по тону, скорее нет.

Таким образом, Любовь Успенская, известная своим прямым и горячим нравом, приняла решение выключить микрофон в этом конкретном конфликте. «Я все уже сказала», — отрезала она, и эти слова прозвучали как финальная точка в длинной и неприятной истории. Будут ли они когда-нибудь общаться или хотя бы здороваться при встрече — осталось за кадром. Сама Успенская на этот счет ничего не обещала.

Ранее сообщалось, что Люся Чеботина вызвала Любовь Успенскую на разговор после оскорблений.