Скачки давления в межсезонье: кардиолог объяснила, почему резкое похолодание убивает гипертоников

Привычное «бабье лето» резко сменилось заморозками — и гипертоники массово потянулись к тонометрам. Кардиолог Ирина Тарасова предупредила: резкое похолодание заставляет сосуды сужаться, отчего давление ползет вверх. А если ещё добавить магнитные бури — получается гремучая смесь для сердечников. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Врач Ирина Тарасова разобрала погодные качели с точки зрения физиологии. Когда наступает жара, сосуды расширяются, мы потеем, теряем жидкость — давление падает, появляются слабость и головокружение. А вот резкое похолодание действует наоборот: сосуды сужаются, нагрузка на сердце возрастает, и артериальное давление идет вверх. Особенно это опасно для пожилых и тех, у кого уже есть сердечно-сосудистые заболевания.

По словам Тарасовой, организм в норме умеет адаптироваться. Но когда погода меняется слишком быстро — за день, за ночь, — сосуды просто не успевают перестроиться. В итоге — скачки давления, учащенное сердцебиение, головные боли. А если накладываются еще и магнитные бури, то день становится настоящим испытанием.

Кардиолог советует гипертоникам в периоды резких похолоданий быть особенно внимательными: измерять давление утром и вечером, не отказываться от прописанных лекарств и избегать резких движений на холоде.

