Кошмар в пещере: в Португалии лодка с детьми и беременной перевернулась

Экскурсия в живописную морскую пещеру Бенагил в Португалии едва не обернулась массовой трагедией. Туристическая лодка с 12 пассажирами — среди которых были дети и беременная женщина — перевернулась прямо под сводами скалы. Спасатели работали молниеносно: всех вытащили, но двое туристов все же пострадали. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Двадцать третьего мая популярное туристическое место в Алгарве превратилось в зону чрезвычайного происшествия. Судно, на борту которого находились граждане Испании и Франции, включая несовершеннолетних и будущую мать, внезапно опрокинулось в водах знаменитой пещеры. Причины пока не называются — возможны резкий порыв ветра или волна от проходящего катера.

Очевидцы на берегу вызвали спасателей. Те прибыли на удивление быстро. Десять человек, включая детей и беременную женщину, были вытащены из воды без серьезных травм. Двум туристам потребовалась медицинская помощь — их госпитализировали в ближайшую больницу. Степень тяжести их состояния не уточняется, но, по предварительным данным, жизни ничего не угрожает.

Ранее под Тулой волонтеры нашли уснувшую в лесу девочку по утиному звуку.