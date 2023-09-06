ООН: более пяти миллионов жителей Судана стали вынужденными переселенцами с начала военного конфликта в стране

По данным миграционного агентства ООН, более пяти миллионов человек стали вынужденными переселенцами из-за непрекращающегося несколько месяцев вооруженного конфликта в Судане, передает Associated Press.

Из них 1,1 млн человек бежали за границу. В соседние Египет и Чад перебрались 750 тысяч человек.

Международные усилия по посредничеству в урегулировании конфликта пока не увенчались успехом. С момента начала конфликта было заключено не менее девяти соглашений о прекращении огня, но все они были сорваны. В том числе, мирные переговоры при посредничестве США и Саудовской Аравии в конце июня, когда оба посредника обвинили обе враждующие стороны в постоянном нарушении перемирия.

Судан погрузился в хаос почти пять месяцев назад, когда давние противоречия между военными, возглавляемыми генералом Абделем Фаттахом Бурханом, и Силами быстрой поддержки, которыми командует Мохаммед Хамдан Дагало, переросли в открытую войну.