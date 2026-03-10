ООН наконец заметила Брянск: Дюжаррик высказался об ударе по мирным жителям

Очередной удар по мирному населению не остался незамеченным на международном уровне. В ООН прокомментировали ракетную атаку ВСУ на Брянск, в результате которой есть погибшие и раненые. Впрочем, реакция оказалась сдержанной и шаблонной, передает MK.RU .

10 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о трагедии: украинские военные нанесли ракетный удар по областному центру. Под обстрел попали мирные жители. Глава региона назвал случившееся бесчеловечным терактом, подчеркнув, что удар был намеренным и направленным против гражданского населения. По предварительным данным, были и погибшие: не меньше двух жителей. На месте работают экстренные службы, принимаются меры по ликвидации последствий атаки.

Ситуацию вынуждены были прокомментировать и в Нью-Йорке. На брифинге для журналистов официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик признался, что лично не видел сообщений об ударе по Брянску. Однако напомнил общую позицию организации: в ООН выступают против любых атак по гражданским объектам и мирному населению. Где бы они ни происходили.

«Мы ясно даем понять, что мы выступаем против ударов по гражданским лицам и гражданской инфраструктуре», — сказал он.

Заявление прозвучало, но ответа на главный вопрос — почему ракеты продолжают прилетать по спящим городам и кто за это ответит — в ООН не дали.

Ранее сообщалось, что губернатор Богомаз назвал число погибших при атаке на город со стороны ВСУ.