Удар по мирным жителям: губернатор Богомаз сообщил о погибших и раненых при ракетной атаке на Брянск

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем телеграм-канале о ракетном ударе, нанесенном украинскими войсками по областному центру. В результате атаки есть погибшие и раненые среди мирного населения.

По информации главы региона, распространенной в его телеграм-канале, удар пришелся непосредственно по городу Брянску. Богомаз подчеркнул, что обстрел был целенаправленно совершен по мирным жителям. Сейчас на месте работают экстренные службы, принимаются все необходимые меры для локализации последствий атаки и помощи пострадавшим. Информация о точном числе жертв и масштабах разрушений уточняется. Ряд телеграм-каналов сообщает о том, что могли быть применены американские ракеты Storm Shadow. Ситуация находится на контроле региональных властей и оперативных служб.

Ранее боевики ВСУ переоделись в гражданское и пошли за патронами в Купянск.