Опасность не в морозе: эксперт объяснил гибель туристов Усольцевых
Переохлаждение могло стать причиной трагедии семьи Усольцевых в горах
Семья Усольцевых, пропавшая в тайге, с высокой вероятностью могла погибнуть от переохлаждения. К такому выводу в беседе с «РГ» пришел эксперт по выживанию Олег Тайга. Он проанализировал погодные условия и обстоятельства происшествия.
По оценке эксперта, решающим фактором могла стать непогода, обрушившаяся на район у подножия горы Буратинка в конце сентября. Сильный снегопад, сопровождавшийся ветром и высокой влажностью, вероятно, привел к тому, что туристы полностью промокли.
Специалисты отмечают, что наибольшую опасность представляют не экстремальные морозы, а температура вблизи нуля. В таких условиях люди часто недооценивают угрозу и оказываются недостаточно подготовленными к резкому охлаждению организма.
Дождь, мокрый снег и ветер быстро лишают одежду защитных свойств, даже если она выполнена из современных материалов. Влага снижает теплоизоляцию, что значительно ускоряет развитие переохлаждения.
Предполагается, что в попытке укрыться семья могла направиться к каменным россыпям, характерным для этой местности. Однако подобные укрытия не всегда обеспечивают достаточную защиту от ветра и холода.
По словам экспертов, в подобных погодных условиях критическое состояние может наступить уже через несколько часов. Отсутствие сухой одежды и полноценного укрытия резко увеличивает риск гибели даже при относительно мягкой температуре воздуха.
