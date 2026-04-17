Опасность не в морозе: эксперт объяснил гибель туристов Усольцевых

Семья Усольцевых, пропавшая в тайге, с высокой вероятностью могла погибнуть от переохлаждения. К такому выводу в беседе с « РГ » пришел эксперт по выживанию Олег Тайга. Он проанализировал погодные условия и обстоятельства происшествия.

По оценке эксперта, решающим фактором могла стать непогода, обрушившаяся на район у подножия горы Буратинка в конце сентября. Сильный снегопад, сопровождавшийся ветром и высокой влажностью, вероятно, привел к тому, что туристы полностью промокли.

Специалисты отмечают, что наибольшую опасность представляют не экстремальные морозы, а температура вблизи нуля. В таких условиях люди часто недооценивают угрозу и оказываются недостаточно подготовленными к резкому охлаждению организма.

Дождь, мокрый снег и ветер быстро лишают одежду защитных свойств, даже если она выполнена из современных материалов. Влага снижает теплоизоляцию, что значительно ускоряет развитие переохлаждения.

Предполагается, что в попытке укрыться семья могла направиться к каменным россыпям, характерным для этой местности. Однако подобные укрытия не всегда обеспечивают достаточную защиту от ветра и холода.

По словам экспертов, в подобных погодных условиях критическое состояние может наступить уже через несколько часов. Отсутствие сухой одежды и полноценного укрытия резко увеличивает риск гибели даже при относительно мягкой температуре воздуха.

