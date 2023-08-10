Open Democracy: иностранные инструкторы не способны подготовить ВСУ к борьбе с российской армией

Они попросту не представляют себе настоящих возможностей ВС РФ и не понимают всю специфику военных действий, в которых участвуют украинцы.

По мнению обозревателя Изобель Кошив, у западных инструкторов нет достаточного боевого опыта, который позволил бы им проводить полноценную подготовку для украинских бойцов. На это жалуются сами военнослужащие с Украины.

«Западные инструкторы не понимают, с каким противником приходится иметь дело», - подчеркнула она.

Кошив добавила, что натовские специалисты проводят только базовый курс обучения, а уже настоящую подготовку украинцам приходится проходить в собственной стране. Все это потому, что военные Соединенных Штатов и Евросоюза имеют только опыт применения силы на Ближнем Востоке, но нет понимания того, как воевать против по настоящему сильного противника.