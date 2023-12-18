Опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении уничтожили фугасными авиабомбами

Помимо опорного пункта, авиаудару поверглось скопление живой силы противника.

«Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета», - сообщили представители министерства обороны.

Их слова привели РИА Новости. Летчиками были сброшены фугасные авиабомбы, снабженные универсальным модулем планирования и коррекции. Благодаря выбранному типу боеприпасов, самолетам даже не пришлось входить в зону контроля вражеских систем противовоздушной обороны.