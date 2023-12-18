Опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении уничтожили фугасными авиабомбами

Безопасность
© Михаил Воскресенский/РИА Новости

Фото: [© Михаил Воскресенский/РИА Новости]

Удар по противнику нанесли истребители-бомбардировщики Су-34.

Помимо опорного пункта, авиаудару поверглось скопление живой силы противника.

«Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета», - сообщили представители министерства обороны.

Их слова привели РИА Новости. Летчиками были сброшены фугасные авиабомбы, снабженные универсальным модулем планирования и коррекции. Благодаря выбранному типу боеприпасов, самолетам даже не пришлось входить в зону контроля вражеских систем противовоздушной обороны.

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