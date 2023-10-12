Опытные бойцы продолжают обучать контрактников, заключивших договор в центре отбора в Балашихе

В подмосковной Балашихе продолжает функционировать Московский областной пункт отбора на военную службу по контракту. В центре оборудованы учебные классы, спортзал и уличный спортивный городок, а занятия по военной подготовке проводятся ветеранами боевых действий и опытными инструкторами.

Кроме того, здесь можно получить консультацию юриста, пройти медкомиссию, оформить необходимые справки. Также бойцам предоставляется трехразовое питание и проживание.

Напоминаем, что для того, чтобы заключить контракт, нужно быть совершеннолетним и не иметь ограничений по здоровью. При этом Московский областной пункт отбора на военную службу по контракту принимает добровольцев со всех регионов России.

Заключивший контракт может рассчитывать на выплаты и льготы для себя и для своей семьи. В частности, он может претендовать на кредитные каникулы, освобождение от уплаты налога на имущество, сохранение рабочего места, внеочередное зачисление в детсад, бесплатные завтраки и обеды в школе, кружки, секции.

Подробности можно узнать по телефону горячей линии 8 (495) 990-77-77, на сайте, в чат-боте. Вопросы также можно направить на электронную почту info@kontraktmo.ru.