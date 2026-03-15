«Осколки на подворье». Дроны-камикадзе атаковали село в Брянской области
Беспилотники ВСУ атаковали жилые кварталы в Суземском районе
Вечером в субботу губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о продолжении атак со стороны Вооруженных сил Украины на регион.
Под удар беспилотников-камикадзе попало село Новая Погощь, расположенное в Суземском районе.
Как уточняется в заявлении главы субъекта, в результате падения дронов пострадавших среди местного населения нет.
Однако взрывной волной и обломками был поврежден один из жилых домов. На текущий момент на месте инцидента работают все необходимые экстренные службы, проводится подомовой обход и оценка ущерба.
Ранее сообщалось о том, что силы ПВО «закрыли небо» Брянской области от 128 дронов.