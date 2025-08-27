Остров Монерон на Сахалине закрыли для туристов из-за последствий схода селей

Остров Монерон в Сахалинской области временно закрыли для посещения из-за последствий схода селевых потоков, вызванных сильными ливнями. Об этом говорится в сообщении прессы-службы Дирекции по охране и управлению природными территориями региона.

Отмечается, что стихия нанесла значительный ущерб туристической инфраструктуре — повреждены пешеходные тропы, деревянные настилы, участки маршрутов, а также нарушены системы водо- и электроснабжения. Нахождение на территории парка в настоящее время представляет опасность.

Администрация национального парка оперативно создала штаб для оценки масштабов ущерба и разработки плана восстановительных работ. Полное восстановление поврежденных объектов потребует времени, однако руководство стремится завершить работы в сжатые сроки и возобновить посещение острова с 7 сентября.

Местных жителей и гостей региона настоятельно просят воздержаться от попыток посещения острова, так как это может быть опасно и способно нанести дополнительный ущерб хрупкой экосистеме.

Параллельно с этим в Сахалинской области продолжаются работы по ликвидации последствий подтоплений в регионе. Специалисты МЧС уже эвакуировали 37 человек, включая двоих детей. Кроме того, 69 домов остаются затопленными.

Ранее туристка из Подмосковья поделилась своей историей спасения после паводка в Магадане.